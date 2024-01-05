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Pelin Karahan'a Yabancı Hayranlarından Yoğun İlgi

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Pelin Karahan'a Yabancı Hayranlarından Yoğun İlgi
Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp yılbaşı sonrası alışveriş yaptı.

Oynadığı dizilerin yurt dışında da yayınlanması ve geniş kitlelere ulaşmasından dolayı ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncunun, yabancı hayranları, uzun süre yanından ayrılmadı.

Yanına gelen yabancı hayranlarıyla uzun süre fotoğraf çekilen ve ayak üstü de olsa sohbet eden Pelin Karahan, gösterilen yoğun ilgiyi mütevazi tavırlarıyla karşıladı. Güzel oyuncunun, her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığı ise adeta göz kamaştırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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