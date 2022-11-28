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Pelin Karahan ve Danilo Zanna hem ‘Şahane Cuma’ alışverişi yaptı hem eğlendi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve ünlü şef Danilo Zanna her yıl heyecanla beklenen MediaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ fırsatlarını kaçırmadı.

MAGAZİN 28.11.2022, 12:48
Pelin Karahan ve Danilo Zanna hem ‘Şahane Cuma’ alışverişi yaptı hem eğlendi

MediaMarkt, her yıl heyecanla beklenen ‘Şahane Cuma’ ya bu yıl da en özel fırsatlarla damgasını vurdu.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve ünlü şef Danilo Zanna da MediaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ fırsatlarını kaçırmadı. 24 Kasım Perşembe akşamı, MediaMarkt ‘Şahane Cuma’ fırsatları, Pelin Karahan ve Danilo Zanna’nın brandayı yırtmasıyla başladı.

Alışverişin “MediaMarkt’la Tam Zamanı” diyen Pelin Karahan, “Şahane Cuma artık geleneksel oldu. Kasım’da başlayan indirim haftası bizim gibi çocuklu aileler için şahane oluyor. Çünkü indirimleri bekliyoruz. Bir anne olarak mutfak ürünleri favorilerim. Bu ara çocuklar bilgisayarlara çok meraklı. Yılbaşı yaklaşıyor. Annem mutfak robotu gibi ürünleri çok sever. Anneme mutfakla ilgili bir ürün seçeceğim. Eşime oyun konsolu olabilir. Ben sebil istiyorum sebilim bozuldu çünkü. Sebil bence hayat kurtarıcı. Evdeki sebil bozulduğu zaman bütün sistem duruyor benim için. Ütü yapmayı hiç sevmiyorum ama toz alma ve yemek yapmak benim için en keyiflisi” dedi.

Ben de herkes gibi Şahane Cuma’yı bekliyorum diyen Danilo Zanna, “Oğlum düğün listesi gibi liste yaptı. Özellikle bilgisayar aparatları siparişi verdi. Annemin siparişi var çünkü benim evde gördü robot süpürge istiyor. Pelin sevmediğini söyledi ama ütü yapmaya bayılıyorum, ben seviyorum ütü ustasıyım. Gömlek ütülemeye bayılıyorum. Buhar kazanlı ütü almak istiyorum. Ev işi yapmayı çok seviyorum. Temizlik yaparken bir sürü yöntemim var. Toz için sirke kullanıyorum beyaz sirkeyi çok seviyorum. Kıyafetlerimi renklerine göre sıralıyorum. Düzen bana huzur veriyor” dedi.

Etkinlikte Ceza da sahne aldı

MediaMarkt’ın “Şahane Cuma” kampanyalarını başlattığı etkinlikte, markanın yeni jingle’ını seslendiren ünlü rap sanatçısı Ceza da sahne aldı. Ceza, etkinliğe katılan teknolojiseverlerle birlikte “MediaMarkt’la Tam Zamanı” şarkısını seslendirdi.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Pelin Karahan #danilo zanna #mediamarkt #ceza
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