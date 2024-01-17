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Pelin Karahan İmajını Yeniledi

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Pelin Karahan İmajını Yeniledi
Yeni saç kesimi ve rengi ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Pelin Karahan, şıklığıyla da gözleri kamaştırdı.

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

Alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, bir süre Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi.

Öğle saatlerinde alışveriş turunu Beymen mağazasında noktalayan Karahan, aracına binmeden önce görüntülendi.

Yeni saç kesimi ve rengi ile beğeni toplayan başarılı oyuncu, şıklığıyla da gözleri kamaştırdı.

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