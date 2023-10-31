Pelin Karahan çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte

Güzel oyuncu Pelin Karahan, geride bıraktığımız gün Vadistanbul'da çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte görüntülendi.

Pelin Karahan, Vadistanbul Magic World Eğlence Merkezi’nde keyifli bir gün geçirirken çocuklarıyla eğlenceli aktivitelerde bulundular.

Karahan ve ailesinin neşeli halleri dikkat çekerken Ali Demir ile Eyüp Can'ın üstündeki Real Madrid forması dikkatlerden kaçmadı.

Çocuklarının Real Madrid ve Arda Güler hayranı olduğunu söyleyen Pelin Karahan, ''okul haricinde tüm hayatımız futbol'' diye konuştu.