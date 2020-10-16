“Paris Hilton benimle yemek yemek isterdi.”

Her hafta Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, son günlerde dijital bir platformda yayınlanan “Yarım Kalan Aşklar” dizisiyle de dikkatleri yeniden üzerine çeken yakışıklı oyuncu Burak Deniz oldu.

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan eğlence dolu dakikalar yaşanan programda Deniz’in samimi itirafları da damga vurdu.

Kendisiyle ilgili konularda içten tavrıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu Burak Deniz, “Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?” sorusunun yöneltildiği şovun eğlenceli oyunu “O mu? Bu mu?” da şıklarda Paris Hilton’u görünce esprili bir dille Paris Hilton’un kendisiyle yemeğe çıkmak isteyeceğini belirterek Hilton’un daha önce kendisiyle ilgili bilgi edinmek için bir Türk’ün yardımına başvurduğu bilgisini de paylaştı.

Yeşilçam sinemasına olan ilgisinden bahseden yakışıklı oyuncu, Yeşilçam’ın efsanevi jönlerinden Kadir İnanır’ benzetilmesi hakkında da İnanır’ın “Karagözlüm” filmindeki haline benzediğini düşündüğünü söyledi. Son günlerde dijital bir platformda yayınlanan “Yarım Kalan Aşklar” dizisiyle ilgili uzun zamandır yaşamadığı yoğunlukta bir set geçirdiğinin altını çizen Burak Deniz ortaya çıkardıkları işin kendisi için tatmin edici olduğunun da altını çizdi.

Kendisini sahnede göstermek isteyen yeni isimlere de olanak sağlayan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki Açık Kapı performansında Ceren Akın’ın sevilen Neşet Ertaş türküsü “Yalan Dünya” yorumu da izleyicinin beğenisiyle karşılandı.

Bu sahne senin sahne diyen şovda performans sergilemek isteyen yeni isimler için ise başvurular hala devam ediyor.