Pakize Suda Hayatını Kaybetti
70 yaşındaki usta oyuncu Pakize Suda beyninde pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.
İlerleyen yaşıyla birlikte kendi işini göremeyen Pakize Suda, yakın zamanda yiğeni Dilara Elagözlü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, kararıyla vasiliğini almıştı.
Yiğeninin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" idedi.
İzmir doğumlu Pakize Suda, kariyeri boyunca bir çok rolde ve programda yer aldı.
Pakize Suda'nın oynadığı filmler ve TV diziler
1971 – Feride
1971 – Saraylar Meleği
1972 – Tarkan: Altın Madalyon : Honoriya
1973 – Kurt Kapanı
1976 – Kime Niyet Kime Kısmet
1978 – Yara
1985 – Ayrılık Acısı
1987 – Tanrı Seni Korusun
1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası
1987 – Küçüğüm
1991 – Kayıp Aranıyor
1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)
1998 – Erguvan Yılları
2002 – Pembe Patikler : Hadiye Yenge
2003 – Hayat Bilgisi : Pakize
2005 – Davetsiz Misafir : Kehribar
2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu
2006 – Sevda Çiçeği : Nazan Anne
2007 – Çılgın Dersane
Pakize Suda'nın sunduğu TV programlar
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