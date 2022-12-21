Pakize Suda Hayatını Kaybetti

İlerleyen yaşıyla birlikte kendi işini göremeyen Pakize Suda, yakın zamanda yiğeni Dilara Elagözlü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, kararıyla vasiliğini almıştı.

Yiğeninin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" idedi.

İzmir doğumlu Pakize Suda, kariyeri boyunca bir çok rolde ve programda yer aldı.

Pakize Suda'nın oynadığı filmler ve TV diziler

1971 – Feride

1971 – Saraylar Meleği

1972 – Tarkan: Altın Madalyon : Honoriya

1973 – Kurt Kapanı

1976 – Kime Niyet Kime Kısmet

1978 – Yara

1985 – Ayrılık Acısı

1987 – Tanrı Seni Korusun

1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası

1987 – Küçüğüm

1991 – Kayıp Aranıyor

1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1998 – Erguvan Yılları

2002 – Pembe Patikler : Hadiye Yenge

2003 – Hayat Bilgisi : Pakize

2005 – Davetsiz Misafir : Kehribar

2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

2006 – Sevda Çiçeği : Nazan Anne

2007 – Çılgın Dersane

Pakize Suda'nın sunduğu TV programlar

Lezzete Yolculuk

Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

Dobra Dobra

Konuşa Konuşa

Lezzet Yolculuğu

Pakize Suda İle Gece Yarısı

Pakizeli Günler

Türkiye Konuşuyo