ÖZLEM SAVAŞ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU…
Hafta içi hergün saat 14.45’de Tv8 ekranlarında Canım Annem dizisinde Asude karekterine can veren Özlem Savaş hiç yerinde durmuyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden başarıyla mezun olan ve 1987 yılında Türkiye'de Tübitak Matematik 2.si olan Ünlü Oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra mezun olduğu okuldaki (Bümedöğrenci) öğrencilerle buluşup onlara deneyimlerini, fikirlerini ve tecrübelerini anlattı. Gençlerle birarada çok eğlendiğini ve onlarla buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu defalarca söyleyen Özlem Savaş ''bundan sonra en az ayda bir kez okuluma gelip siz değerli genç beyinlerle buluşacağım'' dedi. ''Boğaziçi’ne gelince içimi açtınız, Boğaziçi Gençlik. Kalite ruhunuzda var. Dikkat edin çünkü çok kıskanılacaksınız'' dedi.
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