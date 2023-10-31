Özgür Aras İstanbul'da Yeni Mekan Açıyor

Ünlü iletişimci Özgür Aras İstanbul‘da yıllar önce ‘Eelence’ ve ‘Ablam’ adını verdiği mekânlarla adından söz ettirmiş, 90‘lar müziği ile eğlenceye farklı bir boyut getirmişti. Özgür Aras bu defa Türkiye’nin en büyük ve en güçlü eğlence markası Klein Entertainment ile ortak bir projeye imza atıyor. İki dev isim dansın, müziğin ve yemeğin içinde olduğu EV projesi için bir araya geldi. 3 Kasım Cuma akşamı itibariyle EV açılıyor.

Bir Klein Entertainment markası olan EV, İstanbul’un en işlek caddesi Elmadağ, Harbiye’de… Koltukları, büfesi, uzun masası ile aynen bir evin salonu gibi dekore edilen EV, mimar Uraz Tekgöz tarafında tasarlandı.

Hem yemek yenen hem de eğlenilen bir yer olma özelliği taşıyacak EV‘in Executive Şef Ahmet Faruk Kılıç tarafından koordine edilen menüsünde özel sunumla ayak üstü aperatifler, pazı sarması, mantı, nefis domates çorbası gibi seçenekler yer alıyor. EV birbirinden lezzetli yemekleriyle müdavimler yaratmaya hazırlanıyor.

Özgür Aras açılış gecesi için davet ettiği herkese “EV’in anahtarı sende olsun! İstediğin zaman gel. Müzik, dans, yemek hep EV’de. Bekliyorum” notuyla bir anahtar yolladı. Aras bu davetiyeyle sosyal medyanın gündemine otururken EV açılmadan popüler oldu!

Birbirinden ünlü isimlerin de uğrak mekânı olacak EV, Ogün Haksever’in müzikleri ile kendini başka türlü sevdirecek. Gece çıkanların, dans edip kurtlarını dökmek isteyenlerin, içlerindeki enerji EV’de açığa çıkacak. Burada herkes dans edecek. EV kapılarını 3 Kasım Cuma akşamı açıyor.