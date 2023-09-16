Özgü Namal çok çalışıyor

Uzun zamandır gözlerden uzak olan ünlü oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Yeni projesi için alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Özgü Namal, yaz aylarının kendisi için çok yorucu geçtiğini ve sürekli çalıştığını dile getirdi.

Ayak üstü muhabirle sohbet eden oyuncu “Çalışmaktan doğru düzgün alışveriş bile yapamadım ama yeni proje yeni kıyafetler” diyerek mağazaları dolaştı.