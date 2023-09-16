  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Özgü Namal çok çalışıyor

Özgü Namal çok çalışıyor

Yayınlanma:
Özgü Namal çok çalışıyor
Yeni projesi için alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Özgü Namal, yaz aylarının kendisi için çok yorucu geçtiğini ve sürekli çalıştığını dile getirdi.

Uzun zamandır gözlerden uzak olan ünlü oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Yeni projesi için alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Özgü Namal, yaz aylarının kendisi için çok yorucu geçtiğini ve sürekli çalıştığını dile getirdi.

Ayak üstü muhabirle sohbet eden oyuncu “Çalışmaktan doğru düzgün alışveriş bile yapamadım ama yeni proje yeni kıyafetler” diyerek mağazaları dolaştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Magazin
Şevval Şahin annesiyle alışverişte
Şevval Şahin annesiyle alışverişte
Jessica May set yorgunluğunu attı
Jessica May set yorgunluğunu attı
Burcu Esmersoy: Hamile değilim
Burcu Esmersoy: Hamile değilim
Güney: Arabesk albüm çıkartabilirim
Güney: Arabesk albüm çıkartabilirim
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Mehmet Şef O Olaydan Sonra Resmen Çıldırdı!
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Mehmet Şef O Olaydan Sonra Resmen Çıldırdı!
Anne Kız Alışveriş Keyfi
Anne Kız Alışveriş Keyfi
Yoğun İlgi
Yoğun İlgi