Özge Ulusoy, Aksan Kozmetik'in Yeni Ürününü Tanıttı

İstanbul Kongre Merkezi'nin parlak koridorları, ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un ziyaretiyle daha da canlandı. Bu özel etkinlikte, birçok markanın standı arasında Aksan Kozmetik öne çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Dijital Yaşlanma Karşıtı Mucize: Anti Blue Ray Yüz Maskesi

Aksan Kozmetik'in son bombası olan Anti Blue Ray yüz maskesi, dijital yaşlanma etkilerine karşı cildi koruma vaadiyle sunuluyor. Özge Ulusoy da bu yeni ürünü deneyimleyenler arasındaydı. Deneyiminden sonra yüzündeki tazeliği ve ferahlığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özge Ulusoy'dan Cilt Bakımı İpuçları

Gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Ulusoy, cilt bakım rutinine dair bazı ipuçları paylaştı. Kendisinin güzel cildinin sırrını sorgulayanlara, "Bazıları bol su içtiğimi düşünüyor, bazıları ise estetikle ilgili olduğunu sanıyor. Ancak gerçek şu ki, cildime özen gösteren biriyim. Sağlam bir cilt alt yapısına sahibim ve her gece uyumadan önce yüz maskesi uygulaması yapıyorum. Bu rutini ihmal etmemek gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Cilt Sağlığı ve Bakımı Üzerine Vurgu

Ulusoy, cilt bakımının önemini vurgulayarak, insanların bu konuda daha bilinçli olmaları gerektiğini belirtti. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu da, firmanın bu yeni ürünüyle dijital yaşlanma karşıtı bakımın ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti.