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Özge Özpirinççi Diziden Çıkartılınca İmaj Tazeledi
Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta belirten başarılı oyuncu Özge Özpirinç, uzun zamandır kullandığı beyaz saçlarını siyaha boyattı.
MAGAZİN 22.12.2022, 17:21 22.12.2022, 17:33
Özge Özpirinçci en son Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yer alacakları dijiital ortamda yayınlanacak olan dizisinin kadrosundan çıkartılmıştı. Yapımcının son anda karar değiştirmesi ile güzel oyuncu kadro dışı kaldı. Radikal bir karar alarak imajı üzerinde değişikliğe gittiği öne sürülen Özge Özpirinçci'nin yeni saçları hayranları tarafından çok beğenildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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