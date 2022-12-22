Özge Özpirinççi Diziden Çıkartılınca İmaj Tazeledi

Özge Özpirinçci en son Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yer alacakları dijiital ortamda yayınlanacak olan dizisinin kadrosundan çıkartılmıştı. Yapımcının son anda karar değiştirmesi ile güzel oyuncu kadro dışı kaldı. Radikal bir karar alarak imajı üzerinde değişikliğe gittiği öne sürülen Özge Özpirinçci'nin yeni saçları hayranları tarafından çok beğenildi.