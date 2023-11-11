Özge Özacar'ın İş Yoğunluğu

Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından olan Özge Özacar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan başarılı oyuncu, bir süre mağazayı dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Alışverişini tamamladıktan sonra meydan katında bir restorana geçen güzel oyuncu, burada yemek eşliğinde toplantı yaptı.

Toplantı sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, ‘’bu sıralar her şey çok yoğun ilerliyor, önümüzdeki hafta reklam kampanyamız var onun için toplantı yapıyorduk’’ dedi. Güzel oyuncunun, şık AVM stili ve duru güzelliği ise sevenleri tarafından beğeni topladı.