Özge Özacar Tek Başına Alışverişte

Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından olan Özge Özacar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Alışverişini tamamladıktan sonra meydan katında bir restorana geçen güzel oyuncu, ‘’deprem zamanında SosyalBen Vakfı ile birlikte afet bölgesindeki çocuklarımıza ‘Umut Tırı’ ile destek olduk şimdi onun gösterimi için burada bir araya geldik’’ dedi. Başarılı oyuncu, şıklığı ile göz kamaştırırken duru güzelliği ile de sevenleri tarafından beğeni topladı.