Oyuncu Yüsra Geyik, Annesinin Doğum Gününü Aqua Florya AVM'de Kutladı: Sürpriz Ziyaret ve Sohbetler

Geçtiğimiz gün, oyuncu Yüsra Geyik, annesinin doğum gününü kutlamak amacıyla Aqua Florya AVM'yi ziyaret etti. Yüsra Geyik, objektiflere poz verirken ve röportaj yapılırken, aynı zamanda ayaküstü muhabirlerle sohbet etmekten de kaçınmadı. Annesiyle birlikte keyifli bir zaman geçirdiklerini belirten Geyik, Aqua Florya AVM'de güzel bir gün geçirdi.

Son dönemin en çok reyting alan Aile dizisinde boy gösteren güzel oyuncu, yeni sezonla ilgili gelen sorulara; “Aile dizisi, içerisinde bulunmaktan çok keyif aldığım bir kadro, bütün ekiple beraber çok yoğun süreçler atlatıyoruz ama buna değiyor. İzleyici seviyor, güzel reyting alıyoruz” ifadelerinde bulundu. Annesi Zeynep Kademoğlu ile birlikte alışveriş turu sonrası bir restoranda vakit geçirdikten sonra, vale noktasından özel araçlarını alarak alandan ayrıldılar.