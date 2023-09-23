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Oyuncu Gökçe Bahadır, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

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Oyuncu Gökçe Bahadır, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı
"Ömer" dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde tek başına alışveriş yaparken görüntülendi. Beyazlar içindeki şık giyimiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, öğlen saatlerinde AVM'ye gelerek mağazaları dolaştı.

"Ömer" dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde tek başına alışveriş yaparken görüntülendi. Beyazlar içindeki şık giyimiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, öğlen saatlerinde AVM'ye gelerek mağazaları dolaştı.

Set yoğunluğundan fırsat bulup alışverişe çıkan güzel oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla da uzun süre hatıra fotoğrafı çektirip, ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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