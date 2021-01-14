Oyuncu Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Derya Tuna "Hafta sonu pandemi yasaklarında evde yemek yaparak geçiriyorum, fakat çok güzel yaparım. Hafta içi ise yakın arkadaşımla buluşuyoruz, işte böyle alışveriş yapıyoruz." diye konuştu...

MEVLÜT'ÜN YENİ TARZI

Karagümrükspor'un yıldız futbolcusu Mevlüt Erdinç, imaj değişikliğine gitti. Geçtiğimiz gün Vadistanbul'da bulunan Salih kuaförden çıkarken görüntülenen ünlü futbolcu,"Yeni yılda yeni bir imaj değişikliği yapmak istedim. Yeni tarzımın nasıl olacağına, yıllardır geldiğim kuaförüm Salih karar verdi. Bana da sürpriz oldu ama beğendim.'' diye konuştu.