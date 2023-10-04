  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Oyuncu çiftten el ele alışveriş

Oyuncu çiftten el ele alışveriş

Yayınlanma:
Oyuncu çiftten el ele alışveriş
Sevilen dizi ‘Seksenler’de tanışıp hayatlarını birleştiren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

El ele geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra soluğu Morini’de aldı. Yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çiftin, neşeli ve eğlenceleri halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Performans Sanatları Merkezi’nde bir etkinliğe katılan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un şık AVM tarzı ise gözlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Hem iş hem alışveriş
Hem iş hem alışveriş
Aslıhan Karalar göz kamaştırdı
Aslıhan Karalar göz kamaştırdı
Selin Şekerci'den alış-veriş turu
Selin Şekerci'den alış-veriş turu
Anne-kız günü
Anne-kız günü
10 Yıllık Evlilik Böyle Bitti! Nagehan ve Rasim Ozan Neden Ayrıldı?
10 Yıllık Evlilik Böyle Bitti! Nagehan ve Rasim Ozan Neden Ayrıldı?
Doğal Güzel: Nur Fettahoğlu
Doğal Güzel: Nur Fettahoğlu
Kerem Bursin Dinlenmeye Çekildi
Kerem Bursin Dinlenmeye Çekildi