Oyuncu çiftten el ele alışveriş

El ele geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra soluğu Morini’de aldı. Yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çiftin, neşeli ve eğlenceleri halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Performans Sanatları Merkezi’nde bir etkinliğe katılan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un şık AVM tarzı ise gözlerden kaçmadı.