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Oyuncu Ceyhun Fersoy ve Eşi Begüm Öner, Watergarden İstanbul'da Görüntülendi

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Oyuncu Ceyhun Fersoy ve Eşi Begüm Öner, Watergarden İstanbul'da Görüntülendi
Oyuncu Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Oyuncu Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde kendisininde oynadığı 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyunu için konuşan Fersoy, ''Canım kardeşim Tolga'nın anısına oynadığımız ilk tiyatro oyunumuz. Çok çalıştık, çok yorulduk ama değdi gerçekten. Çok heyecanlıyız bizim için çok özel bir gün."dedi. Kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner`de eşini yalnız bırakmayarak oyun provasını katıldı.

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