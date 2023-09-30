Oyuncu Ceren Moray, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Ceren Moray, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye gelen Moray, alışveriş yapmak için mağazaları dolaştı ve şıklığıyla dikkat çekti.

Samimiyeti ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ceren Moray, basın mensuplarına poz verirken, yanına gelen sevenlerini de kırmadı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel oyuncunun, yağmurlu hava kombini ve şık tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.