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Oyuncu Burak Yörük ve Sevgilisi Tuana Yılmaz, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Romantik Bir Gün Geçirdi

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Oyuncu Burak Yörük ve Sevgilisi Tuana Yılmaz, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Romantik Bir Gün Geçirdi
Yakışıklı oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Öğlen saatlerinde el ele AVM'ye gelen çift, mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceledi ve daha sonra Morini adlı mekânda keyifli bir mola verdi.

Yakışıklı oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Öğlen saatlerinde el ele AVM'ye gelen çift, mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceledi ve daha sonra Morini adlı mekânda keyifli bir mola verdi.

Yemek eşliğinde koyu bir sohbete dalan çiftin neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren çiftin, spor ve şık tarzı ise gözlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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