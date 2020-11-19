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Öykü Serter'den yasak aşk itirafı...

Öykü Serter'den yasak aşk itirafı...

Öykü Serter dah önce evli biri ile birlikte olduğunu açıkladı.

"Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle uzun süre birlikteydim.

"Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle uzun süre birlikteydim. Peki bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı"  Bir yuvam olsa keşke bir çocuğum olsa diye hayal kuran genç bir kadındım ve çok aşıktım. Ancak bütün bu hayal balonunu burada patlatıp sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım çok yıpratıcı bir süreçti.

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