Öykü Karayel övgü yağmuruna tutuldu...

Başarılı oyuncu Öykü Karayel, dijital platformda yayınlanan ‘Bir Başkadır’da canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyenleri adeta kendine hayran bıraktı. ‘’ Meryem’’ karakteri daha önceden hayat verdiği karakterlerden oldukça farklı, güzel oyuncu bu rolünde hakkını vererek hem hayranları hemde meslektaşları tarafından oldukça beğenilip övgü yağmuruna tutuldu.

Zerrin Tekindor: "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle? Canım benim hayran kaldım heyecanla devamını bekliyorum. Enfes dizi"

Şebnem Bozoklu: "Öykü o kadar harikasın ki o kadar ve hatta çok daha fazlası. Muazzamlıktır bu’’