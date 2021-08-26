Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona suriye israil
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri...
Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 616 kişinin...
Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze...
Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama
Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama

Onur Suygun LoLo şarkısı için Nisa ( Metin Atak ) ile buluştu...

Pandemi döneminde boş durmayıp müzik çalışmalarına devam eden DJ Onur Suygun “Base Rock” adlı single’ını beğeniye sunmuştu.Ardından' 'Mağusa Limanı' 'isimli şarkıya cover yaptı.

Onur Suygun LoLo şarkısı için Nisa ( Metin Atak ) ile buluştu...

Suygun, şimdi yepyeni bir projeyle sevenlerinin karşısında. Avrupa’da ve Türkiye’de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken  Onur Suygun, Nisa (Metin Atak ) ile feat yaptığı yeni teklisi “LoLo”yu tüm dijital platformlarda yayınladı. 

Şarkıya klip de çeken Suygun, Alaçatı ve Çeşme’de kamera karşısına geçti. Çalışma, YouTube’da bir haftada 200 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Şarkı üzerinde yaklaşık 6 ay boyunca çalıştıklarını söyleyen Suygun, “Türkiye’de yaşanan yangın felaketi sebebiyle yayın tarihimizi erteledik. Şu an gelen tepkiler çok iyi” dedi. 

Ünlü Dj Onur Suygun, yoğun konser programıyla da sevenleriyle buluşacağını söyledi. 23 Ağustos’ta Alaçatı Zilly’de sahne alacak olan Suygun 24 Ağustos’ta B1 Bodrum’da, 25 Ağustos’ta Monarch Beach Çeşme’de ve Club Medusa Didim’de performans sergileyecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.