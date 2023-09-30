Onur Büyüktopçu'nun Şıklığı Zorlu AVM'de!

Onur Büyüktopçu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları gezen başarılı oyuncu, yeni sezon ürünlerini inceledi. Daha sonra, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen 'Kim Bu Ben' adlı tiyatro oyununun galasını izlemek üzere oraya hareket etti.