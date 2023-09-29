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Onur Büyüktopçu'nun Cilt Bakımı ve Erkeklerde Estetik Üzerine Görüşleri

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Onur Büyüktopçu'nun Cilt Bakımı ve Erkeklerde Estetik Üzerine Görüşleri
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Onur Büyüktopçu gibi tanınmış isimler de boy gösterdi. Güzellik ve bakım alanındaki en yeni trendlerin sergilendiği bu fuarda Onur Büyüktopçu da yerini aldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Onur Büyüktopçu gibi tanınmış isimler de boy gösterdi. Güzellik ve bakım alanındaki en yeni trendlerin sergilendiği bu fuarda Onur Büyüktopçu da yerini aldı.

Aksan Kozmetik Standı Ziyaretçisi

Ünlü oyuncu, fuarın en dikkat çeken noktalarından biri olan Aksan Kozmetik standını ziyaret etti. Burada, cilt bakımı konusunda bilgilendirilen Büyüktopçu, kendi bakım rutininden de bahsetti.

Erkeklerin Bakım Rutini Üzerine

Büyüktopçu'ya göre; kadınlar kadar, erkeklerin de cilt bakımına özen göstermeleri gerekiyor. "Ben mutlaka cilt bakımımı ihmal etmem" diyen Büyüktopçu, erkeklerin estetik uygulamalarına dair de görüşlerini belirtti.

Erkeklerde Estetik Kullanımı

Onur Büyüktopçu, erkekler arasında estetik uygulamalarının popülerliğini kabul ederken, bazı erkeklerin estetikte sınırı aştığını belirtti. "Bazı erkekler estetiğin dozunu kaçırıyor. Bu duruma gerçekten şaşırıyorum. Günümüzde botoks yaptıran erkek sayısının, kadınlardan daha fazla olduğunu gözlemliyorum" şeklinde konuştu.

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