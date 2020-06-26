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Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz ve Seda Sayan açıklaması

Onur Büyüktopçu geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görüntülendi ve geçmişte sunduğu Yemekteyiz programı ile ilgili konuştu.

Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz ve Seda Sayan açıklaması

Onur Büyüktopçu konuştu! "Seda Sayan..."

Onur Büyüktopçu geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görüntülendi ve geçmişte sunduğu Yemekteyiz programı ile ilgili konuştu.

Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu, TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programını sunuyordu. Geçtiğimiz yıl programdan ayrılan Büyüktopçu, yerini Seda Sayan'a bırakmıştı. Bu olaydan sonra medyada yer alan iddialara göre Seda Sayan, Büyüktopçu'nun ayağını kaydırmış ve işini elinden almıştı. Geçtiğimiz günlerde konuşan Onur Büyüktopçu, konu ile ilgili konuştu ve “Seda Sayan, ayağımı kaydırmadı. Kendi isteğimle yarışmadan çıktım. Bunu açıklamama rağmen hâlâ inanmadıklarını söyleyenler var. Seda Abla’yla günlük hayatta da konuşuruz, görüşürüz. ‘Yemekteyiz’ teklifi gelince benden de fikir aldı ve sonra ‘Çok zormuş’ dedi. Ben de bu zorluk yüzünden bıraktım. Çok yorulmuştum.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Onur BüyüktopçuYemekteyizSeda Sayan
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