“Önsezi” tatili Dubai’de!

Güzel şarkıcının “Önsezi”si kısa zamanda tıklanma rekorları kırarken radyolarda ve klüplerde de en çok dinlenen şarkılardan biri oldu.

Müzik piyasasında geçen sene “Pembe Rolex” teklisiyle uzun süre konuşulan Melisa Taç, uzun bir aradan sonra geçen ay çıkardığı teklisiylede çok konuşuldu. Genç şarkıcı, bu başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Güzel bir ekip çalışmasıyla üstüne kata kata piyasada en üst sıralarda yerini alacağını belirten Melisa Taç, “Önsezi’den sonra arka arkaya iki bomba gibi şarkı daha geliyor. Önsezi’nin yorgunluğunu Dubai’deki tatilde attım. Hemen ikinci şarkımızın çalışmalarına başladım. Klip çekimlerimiz devam ediyor. Yine muhteşem bir şarkı geliyor” dedi.