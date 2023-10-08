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Öner Erkan'ın Zorlu AVM'deki Günlük: 'Evlilikten Sahneler' Oyunu İçin Alışveriş Turu

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Öner Erkan'ın Zorlu AVM'deki Günlük: 'Evlilikten Sahneler' Oyunu İçin Alışveriş Turu
Başarılı oyunculardan Öner Erkan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İki sezondur kapalı gişe sahnelenen Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı 'Evlilikten Sahneler' adlı tiyatro oyununda sahne alan Erkan, sabah saatlerinde tek başına geldiği alışveriş merkezinde eksiklerini tamamladıktan sonra Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne doğru yola çıktı.

Başarılı oyunculardan Öner Erkan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İki sezondur kapalı gişe sahnelenen Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı 'Evlilikten Sahneler' adlı tiyatro oyununda sahne alan Erkan, sabah saatlerinde tek başına geldiği alışveriş merkezinde eksiklerini tamamladıktan sonra Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne doğru yola çıktı.

Başarılı oyuncunun, günün erken saatlerinde sempatik ve neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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