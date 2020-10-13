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Önce beni aldattı dedi sonra affetti evleniyorlar...

Önce beni aldattı dedi sonra affetti evleniyorlar...

Masterchef Duygu, elenmeden önce programda anlattığı geçmişi ile hem şefleri hem yarışmacıları vedeebi ekranları başındaki bir çok kişiyi üzmüştü.
Konuyla ilgili sosyal medyada destek mesajları gelirken Duygu’dan sürpriz bir hamle geldi. “Nişanlımı dinlemeyerek ani bir karar vermiştim, hata etmişim. Meğer nişanlımın eski sevgilisinin bana söylediği bir yalanmış bu. Nişanlımla barıştık, yakında evleniyoruz” dedi

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