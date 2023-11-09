Ömür Gedik'ten transparan şov

Başarılı sahnesiyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Ömür Gedik, konserlerine tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’da sahne alan Ömür Gedik, sevenlerinin karşısına derin göğüs dekolteli taşlarla kaplanmış transparan bir kıyafetle çıktı. Güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştıran Ömür Gedik, “Sahne cesurların yeridir” sözleriyle iddiasını dile getirdi. Sahne kıyafetlerini özenle seçtiğini söyleyen güzel şarkıcı, “Sahnede canlı performans kadar değerli ve önemli olan bir başka şeyde görsel güzellik” dedi. Müzikseverlere yeni single müjdesini sahneden veren Ömür Gedik, “Şarkı üzerinde çalışmalarım devam ediyor. Yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağım” dedi. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine söylediği şarkılarla unutulmaz bir akşam yaşatan Gedik, muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle de büyük alkış aldı.