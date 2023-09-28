Ömür Gedik’ten Elon Musk’a gönderme! Canım Sıkılıyor!
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Kış sezonunu İstanbul Günay’da açan Ömür Gedik kırmızı elbisesi ve sevilen şarkılarıyla izleyiciyi büyüledi.
Kış sezonunu İstanbul Günay’da açan Ömür Gedik kırmızı elbisesi ve sevilen şarkılarıyla izleyiciyi büyüledi.
Gedik, geçtiğimiz gün ‘çok mutsuzum’ sözleriyle gündem olan Elon Musk’a gönderme yaptı; ‘günlük hayatta aynı Elon Musk gibi mutsuzum ve canım çok sıkılıyor. Sadece sahnede ve şarkı söylerken kendimi buluyorum.’ dedi.
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