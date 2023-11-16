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Ömür Gedik'ten "Çıplaklık" yorumu

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Ömür Gedik'ten "Çıplaklık" yorumu
Sahnesinde giydiği lila elbisesiyle büyük beğeni toplayan Gedik, sosyal medyadan bir takipçisinin kendisine “Çok çıplak” yorumuna "Baba" cevabı...

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Ömür Gedik, bu anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Sahnesinde giydiği lila elbisesiyle büyük beğeni toplayan Gedik, sosyal medyadan bir takipçisinin kendisine “Çok çıplak” yorumuna ise “Babamda aynı senin gibi çıplak buldu ama bu benim seçimim” diyerek kibar bir şekilde cevap verdi.

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