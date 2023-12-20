Ömür Gedik okyanusu geçti

Geçtiğimiz gün Günay Restaurant’ta sahne alan Gedik, ‘yeni şarkım çıktığı hafta sadece Türkiye'de değil, Avrupa, Azerbaycan, Amerika ve Kanada’da da radyo listelerine girdi. Bu güzel ilgi beni çok sevindirdi. Bu Cuma şarkının Cenk Kandıralı imzalı nostaljik versiyonunu da sevenlerimle buluşturacağım için çok heyecanlıyım’ dedi. Ömür Gedik, şarkısının yeni versiyonunu ilk kez Ankara Günay sahnesinde seslendirecek.