Ömür Gedik: 1 yıldır deprem bölgesindeyiz
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Sevilen şarkılarıyla Günay Restaurant’ta sahne alan Ömür Gedik, Hatay depreminin yıldönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sevilen şarkılarıyla Günay Restaurant’ta sahne alan Ömür Gedik, Hatay depreminin yıldönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkanı olduğu HAÇİKO derneği olarak bölgeyi bir gün bile terk etmediklerini ve 1 yıldır hem hayvanlara hem de insanlara yardım etmeye devam ettiklerini söyleyen Gedik ‘depremin yıldönümünde acıları sarmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum’ dedi.
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