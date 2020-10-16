Oktay Kaynarca'nın yalan haberlere isyanı...

Oktay Kaynarca hakkında çıkan asılsız haberlere karşın sosyal medya üzerinden açıklama yaptı:

Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra.Ne yazik ki bu alanda da hemen ard niyetle çalışan,bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar,şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar..Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık bir iğrençlik bir yalanla karşılaşmayalım.. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenmeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler. Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız herşey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir..