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Okan Buruk'a övgüler

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Okan Buruk'a övgüler
Ünlü spor spikeri ve sunucu Hande Sarıoğlu, Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk’a övgüler yağdırdı.

Ünlü spor spikeri ve sunucu Hande Sarıoğlu geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. EURO 2024’e katılmayı garantileyen A Milli takımımızla gurur duyduğunu söyleyen Sarıoğlu, “Başarılarının devamını diliyorum ve biliyorum ki ülkemizi dünyaya karşı temsil etmeye devam edecekler” dedi. Öte yandan Galatasaray’ın çok başarılı gittiğini söyleyen Sarıoğlu. teknik direktör Okan Buruk’a övgüler yağdırarak “Okan beyle aynı kuaföre gidiyoruz oradan tanışmışlığımız var ve her gördüğümde kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca işim gereği de yeni bilgiler almaya çalışıyorum” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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