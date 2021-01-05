Oğuzhan Koç'tan şok aşk itirafı !

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç için aşk söylentileri konuşulmaya başlamıştı. Alçatıda'da yeni yıla birlikta giren çiftten Özdemir, kendisine yöneltilen ve büyük merak konusu olan aşk iddialarına yalnızca '“Evet fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” şeklinde konuşmuştu. Demet Özdemir'in bu açıklamasından sonra Oğuzhan Koç instagramdan yaptığı bir paylaşımla ilişkiyi onayladı. Şu sözleri kullandı. "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim"