Oğuzhan Koç: Sağlığım için spor yapıyorum

Dün akşam Bursa, Orhaneli’de sahne alan Oğuzhan Koç hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesi bir araya geldiği basın mensupları medyaya yansıyan plaj fotoğraflarındaki karın kaslarını sordu. Koç “Kendi sağlığım için düzenli spor yapıyorum” dedi.

“Yok mu?” ve “Yok” şarkılarıyla dijital platformlardaki listelerde yerini alan Oğuzhan Koç meydanlarda ve konser alanlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dün akşam Bursa’daki Orhaneli Karagöz Şenlikleri Kamp, Karavan ve Rafting Festivali'nde sahne alan Oğuzhan Koç’a ilgi büyüktü. Seyirci hep bir ağızdan Oğuzhan Koç şarkılarını söylerken sanatçıya sık sık tezahüratta bulundu.

Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Oğuzhan Koç’a basında yer alan plaj fotoğrafları soruldu. Koç, Çeşme’de çekilen karelerinde düzgün fiziği ve karın kaslarıyla dikkat çekiyordu. Muhabirlerin soruları üzerine Oğuzhan Koç “Yoğun ve yorucu bir tempoda çalışıyoruz. Konserden konsere koşuyoruz. Bu da sağlam bir vücut gerektiriyor. Kendi sağlığım için düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum” cevabını verdi.