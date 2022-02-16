Oğuzhan Koç Demet Özdemir İçin Kesenin Ağzını Açtı!

Tek taş 70 bin dolar (953 bin TL) otel odası 82

bin TL! Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e

evlenme teklifi ettiği gecenin detayları ortaya çıktı... İşte Koç'un o gece için cebinden çıkan paralar;

Sarıyer'de geceliği 82 bin lira olan bir otelin kral dairesini tuttu, Demet Özdemir'i evinden bir arkadaşına ait 18 milyon değerinde Rolls-Royce Phantom

otomobille aldı, Evlenme teklifi için 70 bin dolarlık bir yüzük aldı. Güncel kurlar fiyatı 953 bin TL.