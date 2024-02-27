Ödül töreninde yıldızlar geçidi!

Türkiye’nin eğlence dünyasının en gözde etkinliklerinden biri olan 10. Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, bu yıl da görkemli bir törenle kutlandı. 40 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Muun Diamond ana sponsorluğunda gerçekleşen gece, Türkiye'nin en önemli dizi, film ve müzik yapımlarının yıldızlarının parladığı bir platforma dönüştü. Sanat, magazin ve iş dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı davette, şıklık yarışı yaşandı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlüler, geceye ayrı bir renk kattılar.

Ayaklıgazete ödül töreninin ana sponsoru Muun Diamond’ın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Payat, Acun Ilıcalı’ya En İyi Yarışma Programı “Survivor’ın ödülünü takdim etti.

Gece de 'En iyi tiyatro kadın oyuncu' ödülünü alan Dilan Çiçek Deniz, ''Çok heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Güzel bir gece bizi bekliyor'' dedi. Yeni projelerinden bahseden oyuncu, ''Tiyatro devam ediyor. Benim için şahane bir deneyim'' dedi. Estetik açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncu, ''Bu konuda yeterince açıklama yaptım'' diyerek salona giriş yaptı.

En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Doğukan Güngör, ''Bugün burada olmak çok güzel. Çok yoğun bir tempoda devam ediyoruz. Arada böyle organizasyonlara katılmak sizlerle olmak bizleri de mutlu ediyor'' dedi.

Gece de 'en iyi film kadın oyuncusu' ödülünü alan Esra Bilgiç, ''Güzel bir akşam olacak. Bende çok heyecanlıyım'' dedi. Senaryo okuduğunu söyleyen oyuncu, ''Belki yakın zamanda güzel bir proje ile karşınızda olurum'' dedi.

Oyuncu Berk Erçer, 'Performan ödülü' aldı. Erçer, ''Heyecanlı ve güzel gece. Bende sabırsızlıkla bekliyorum'' dedi. Dönem dizisinin zorluğundan bahseden oyuncu, ''Sürekli at binmek ve dönem kıyafeti olması en büyük zorlukları. ama işimizi severek yapıyoruz'' dedi.

Gece de 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Afra Saraçoğlu, ''Çok güzel bir gece oldu bizim için. Çok çalışıyoruz. Çok yoruluyoruz. O yüzden ödüllendirilmek insana gurur veriyor'' dedi. Geçtiğimiz günlerde evine hırsız girdiği haberleriyle gündeme gelen oyuncu, ''Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Benim için zor bir zamandı. Çok korktum. Çok üzüldüm. Umarım artık evimin önünde beklemezsiniz'' dedi.

Burcu Binici'de gecedeydi, Binici, ''Bu gecenin heyecanını paylaşıyoruz. Birlikte büyüyoruz'' dedi. Yeni saçları ile ilgili de konuşan oyuncu, ''Yeni bir projemiz var. saçlarım o yüzden böyle. Ama projeyi sonra açıklayayım'' dedi.

Oğuzhan Koç'ta gecedeydi. Koç, ''Uzun zamandır ödül törenlerine katılmıyordum. Bugün buradayım. Çok güzel bir gece olacağına inanıyorum. Bir ödülde ben alacağım. O yüzden mutluyum. Heyecanlıyım'' dedi. Her törene katılamadığını söyleyen şarkıcı, ''Bazen zaman uymuyor. Bazen töreni beğenmiyoruz. Ama bu gece o gecelerden birisi değil. Heyecanla bekliyoruz'' dedi.

Derya Uluğ ve Asil Gök'te gecedeydi. Uluğ, ''Yeni şarkımız için bir ödül alacağız. Güzel bir gece. Ödüller bizi motive ediyor.'' dedi. Geçtiğimiz günlerde söylediği bir şarkıda, fenerbahçeli taraftarların galatasaray için söyledikleri küfürlü tezahürat içinde açıklama yapan şarkıcı, ''Ben saygıya nezakete çok önem veren bir insanım. Konserde de tavrım net oldu. Hiç bir zaman hakaretin saygısızlığın yanında olmadım. Hiç bir zaman da olmayacağım. Bu yaşanan ilk değil sonda olmayacak. Umarım bir daha yaşanmaz'' dedi.

ÖDÜL ALANLAR LİSTESİ

1- EN İYİ DİZİ

AİLE- SHOW TV

2- EN İYİ KADIN OYUNCU

AFRA SARAÇOĞLU (YALI ÇAPKINI) STAR TV

3-EN İYİ ERKEK OYUNCU

DOĞUKAN GÜNGÖR- KIZILCIK ŞERBETİ- SHOW TV

4-EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU ÇITANAK- YARGI- KANAL D

5-EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

OKTAY ÇUBUK- ADIM FARAH- FOX TV

6- EN İYİ ROMANTİK- KOMEDİ DİZİSİ

YA ÇOK SEVERSEN- KANAL D

7- EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

KEREM BURSİN- YA ÇOK SEVERSEN

8- EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

HAFSANUR SANCAKTUTAN- YA ÇOK SEVERSEN

9- EN İYİ YÖNETMEN

ALİ BİLGİN- YARGI/ KANAL D

10- EN İYİ DİJİTAL-İNTERNET DİZİ

ŞAHSİYET- GAİN

11- EN İYİ DİJİTAL- İNTERNET DİZİ KADIN OYUNCU

BİRCE AKALAY- KUŞ UÇUŞU- NETFLIX

12- EN İYİ DİJİTAL- İNTERNET DİZİ ERKEK OYUNCU

MEHMET GÜNSUR - ARAYIŞ- DİSNEY

13- EN İYİ FİLM

ATATÜRK

14- EN İYİ FİLM ERKEK OYUNCU

ARAS BULUT İYNEMLİ- ATATÜRK

15- EN İYİ FİLM KADIN OYUNCU

ESRA BİLGİÇ- ATATÜRK

16- EN İYİ ŞARKI

MERT DEMİR- ATEŞE DÜŞTÜM

17- EN İYİ KADIN ŞARKICI

DERYA ULUĞ

18- EN İYİ ERKEK ŞARKICI

OĞUZHAN KOÇ

19- EN İYİ ARABESK FANTAZİ ERKEK ŞARKICI

MAHSUN KIRMIZGÜL

20- EN İYİ ARABESK FANTAZİ KADIN ŞARKICI

DERYA BEDAVACI

21- EN İYİ MÜZİK GRUBU

KÖFN

22- EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

MERT DEMİR

23- EN İYİ RAPÇİ

MOTİVE

24- EN İYİ DÜET ŞARKI

DERYA ULUĞ- ASİL GÖK- YANSIMA

25- EN İYİ COVER

AYÇİN AŞAN- KUBİLAY KARÇA- SENMİYDİN SEVGİLİMİ ÇALAN

26- EN İYİ DİJİTAL İÇERİK

HASAN CAN KAYA- KONUŞANLAR- EXXEN

27- EN İYİ SPOR PROGRAMI

DERİN FUTBOL- BEYAZ TV

28- EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

SURVİVOR -TV 8

29- EN İYİ ERKEK SUNUCU

MURAT CEYLAN-SURVİVOR-TV8

30- EN İYİ KADIN SUNUCU

ESRA EROL- ESRA EROL'DA- ATV

31- EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI

ESRA EROL'DA- ATV

32- EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU

NAZLI ÇELİK / STAR TV

33 -EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU

CEM ÖĞRETİR / ATV

34- EN İYİ HABER PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY / / HABERTÜRK

35- EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCU

DİLAN ÇİÇEK DENİZ- AMADEUS

36- EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCU

37- EN İYİ TİYATRO OYUN

AMADEUS

38- YILIN FARK YARATAN PERFORMANSI

MERT YAZICIOĞLU

39-40 YILIN ÖZEL PERFORMANS ÖDÜLÜ

BİLAL YİĞİT KOÇAK

BERK ERÇER

41-42 YILIN YÜKSELEN YILDIZI

ÖZGE TÖRE

ENES KOÇAK

44- YILIN PARLAYAN YILDIZI

ASLIHAN KARALAR

45- YAPP

GÜCÜNÜ GÜÇLÜ KADINLARDAN ALAN MARKA

SOSYAL SORUMLULUK TEŞEKKÜR PLAKETİ

46- TACTİCAL WOLVES

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ