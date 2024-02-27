Ödül töreninde yıldızlar geçidi!
Türkiye’nin eğlence dünyasının en gözde etkinliklerinden biri olan 10. Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, bu yıl da görkemli bir törenle kutlandı. 40 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Muun Diamond ana sponsorluğunda gerçekleşen gece, Türkiye'nin en önemli dizi, film ve müzik yapımlarının yıldızlarının parladığı bir platforma dönüştü. Sanat, magazin ve iş dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı davette, şıklık yarışı yaşandı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlüler, geceye ayrı bir renk kattılar.
Ayaklıgazete ödül töreninin ana sponsoru Muun Diamond’ın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Payat, Acun Ilıcalı’ya En İyi Yarışma Programı “Survivor’ın ödülünü takdim etti.
Gece de 'En iyi tiyatro kadın oyuncu' ödülünü alan Dilan Çiçek Deniz, ''Çok heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Güzel bir gece bizi bekliyor'' dedi. Yeni projelerinden bahseden oyuncu, ''Tiyatro devam ediyor. Benim için şahane bir deneyim'' dedi. Estetik açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncu, ''Bu konuda yeterince açıklama yaptım'' diyerek salona giriş yaptı.
En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Doğukan Güngör, ''Bugün burada olmak çok güzel. Çok yoğun bir tempoda devam ediyoruz. Arada böyle organizasyonlara katılmak sizlerle olmak bizleri de mutlu ediyor'' dedi.
Gece de 'en iyi film kadın oyuncusu' ödülünü alan Esra Bilgiç, ''Güzel bir akşam olacak. Bende çok heyecanlıyım'' dedi. Senaryo okuduğunu söyleyen oyuncu, ''Belki yakın zamanda güzel bir proje ile karşınızda olurum'' dedi.
Oyuncu Berk Erçer, 'Performan ödülü' aldı. Erçer, ''Heyecanlı ve güzel gece. Bende sabırsızlıkla bekliyorum'' dedi. Dönem dizisinin zorluğundan bahseden oyuncu, ''Sürekli at binmek ve dönem kıyafeti olması en büyük zorlukları. ama işimizi severek yapıyoruz'' dedi.
Gece de 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Afra Saraçoğlu, ''Çok güzel bir gece oldu bizim için. Çok çalışıyoruz. Çok yoruluyoruz. O yüzden ödüllendirilmek insana gurur veriyor'' dedi. Geçtiğimiz günlerde evine hırsız girdiği haberleriyle gündeme gelen oyuncu, ''Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Benim için zor bir zamandı. Çok korktum. Çok üzüldüm. Umarım artık evimin önünde beklemezsiniz'' dedi.
Burcu Binici'de gecedeydi, Binici, ''Bu gecenin heyecanını paylaşıyoruz. Birlikte büyüyoruz'' dedi. Yeni saçları ile ilgili de konuşan oyuncu, ''Yeni bir projemiz var. saçlarım o yüzden böyle. Ama projeyi sonra açıklayayım'' dedi.
Oğuzhan Koç'ta gecedeydi. Koç, ''Uzun zamandır ödül törenlerine katılmıyordum. Bugün buradayım. Çok güzel bir gece olacağına inanıyorum. Bir ödülde ben alacağım. O yüzden mutluyum. Heyecanlıyım'' dedi. Her törene katılamadığını söyleyen şarkıcı, ''Bazen zaman uymuyor. Bazen töreni beğenmiyoruz. Ama bu gece o gecelerden birisi değil. Heyecanla bekliyoruz'' dedi.
Derya Uluğ ve Asil Gök'te gecedeydi. Uluğ, ''Yeni şarkımız için bir ödül alacağız. Güzel bir gece. Ödüller bizi motive ediyor.'' dedi. Geçtiğimiz günlerde söylediği bir şarkıda, fenerbahçeli taraftarların galatasaray için söyledikleri küfürlü tezahürat içinde açıklama yapan şarkıcı, ''Ben saygıya nezakete çok önem veren bir insanım. Konserde de tavrım net oldu. Hiç bir zaman hakaretin saygısızlığın yanında olmadım. Hiç bir zaman da olmayacağım. Bu yaşanan ilk değil sonda olmayacak. Umarım bir daha yaşanmaz'' dedi.
ÖDÜL ALANLAR LİSTESİ
1- EN İYİ DİZİ
AİLE- SHOW TV
2- EN İYİ KADIN OYUNCU
AFRA SARAÇOĞLU (YALI ÇAPKINI) STAR TV
3-EN İYİ ERKEK OYUNCU
DOĞUKAN GÜNGÖR- KIZILCIK ŞERBETİ- SHOW TV
4-EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU ÇITANAK- YARGI- KANAL D
5-EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
OKTAY ÇUBUK- ADIM FARAH- FOX TV
6- EN İYİ ROMANTİK- KOMEDİ DİZİSİ
YA ÇOK SEVERSEN- KANAL D
7- EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU
KEREM BURSİN- YA ÇOK SEVERSEN
8- EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU
HAFSANUR SANCAKTUTAN- YA ÇOK SEVERSEN
9- EN İYİ YÖNETMEN
ALİ BİLGİN- YARGI/ KANAL D
10- EN İYİ DİJİTAL-İNTERNET DİZİ
ŞAHSİYET- GAİN
11- EN İYİ DİJİTAL- İNTERNET DİZİ KADIN OYUNCU
BİRCE AKALAY- KUŞ UÇUŞU- NETFLIX
12- EN İYİ DİJİTAL- İNTERNET DİZİ ERKEK OYUNCU
MEHMET GÜNSUR - ARAYIŞ- DİSNEY
13- EN İYİ FİLM
ATATÜRK
14- EN İYİ FİLM ERKEK OYUNCU
ARAS BULUT İYNEMLİ- ATATÜRK
15- EN İYİ FİLM KADIN OYUNCU
ESRA BİLGİÇ- ATATÜRK
16- EN İYİ ŞARKI
MERT DEMİR- ATEŞE DÜŞTÜM
17- EN İYİ KADIN ŞARKICI
DERYA ULUĞ
18- EN İYİ ERKEK ŞARKICI
OĞUZHAN KOÇ
19- EN İYİ ARABESK FANTAZİ ERKEK ŞARKICI
MAHSUN KIRMIZGÜL
20- EN İYİ ARABESK FANTAZİ KADIN ŞARKICI
DERYA BEDAVACI
21- EN İYİ MÜZİK GRUBU
KÖFN
22- EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
MERT DEMİR
23- EN İYİ RAPÇİ
MOTİVE
24- EN İYİ DÜET ŞARKI
DERYA ULUĞ- ASİL GÖK- YANSIMA
25- EN İYİ COVER
AYÇİN AŞAN- KUBİLAY KARÇA- SENMİYDİN SEVGİLİMİ ÇALAN
26- EN İYİ DİJİTAL İÇERİK
HASAN CAN KAYA- KONUŞANLAR- EXXEN
27- EN İYİ SPOR PROGRAMI
DERİN FUTBOL- BEYAZ TV
28- EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI
SURVİVOR -TV 8
29- EN İYİ ERKEK SUNUCU
MURAT CEYLAN-SURVİVOR-TV8
30- EN İYİ KADIN SUNUCU
ESRA EROL- ESRA EROL'DA- ATV
31- EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI
ESRA EROL'DA- ATV
32- EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU
NAZLI ÇELİK / STAR TV
33 -EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU
CEM ÖĞRETİR / ATV
34- EN İYİ HABER PROGRAMI
MEHMET AKİF ERSOY / / HABERTÜRK
35- EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCU
DİLAN ÇİÇEK DENİZ- AMADEUS
36- EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCU
37- EN İYİ TİYATRO OYUN
AMADEUS
38- YILIN FARK YARATAN PERFORMANSI
MERT YAZICIOĞLU
39-40 YILIN ÖZEL PERFORMANS ÖDÜLÜ
BİLAL YİĞİT KOÇAK
BERK ERÇER
41-42 YILIN YÜKSELEN YILDIZI
ÖZGE TÖRE
ENES KOÇAK
44- YILIN PARLAYAN YILDIZI
ASLIHAN KARALAR
45- YAPP
GÜCÜNÜ GÜÇLÜ KADINLARDAN ALAN MARKA
SOSYAL SORUMLULUK TEŞEKKÜR PLAKETİ
46- TACTİCAL WOLVES
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
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