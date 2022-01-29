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O İsim Üç Kuruş Dizisine Dahil Oldu

Pazartesi akşamları Show TV'de ekranlara gelen Ay Yapım'ın ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un oyuncu kadrosuna Sezin Akbaşoğulları'nın ardından sevilen bir oyuncu daha katıldı. Genç ve başarılı oyuncu Bora Akkaş, 'Üç Kuruş'ta çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. 'Üç Kuruş' her Pazartesi Show TV'de!

O İsim Üç Kuruş Dizisine Dahil Oldu
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Üç KuruşShow TV Üç KuruşShow TvSezin Akbaşoğulları
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