O İsim Üç Kuruş Dizisine Dahil Oldu Pazartesi akşamları Show TV'de ekranlara gelen Ay Yapım'ın ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un oyuncu kadrosuna Sezin Akbaşoğulları'nın ardından sevilen bir oyuncu daha katıldı. Genç ve başarılı oyuncu Bora Akkaş, 'Üç Kuruş'ta çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. 'Üç Kuruş' her Pazartesi Show TV'de!

29 Ocak 2022 Cumartesi 01:22