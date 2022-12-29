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Nusret'in Arkasındaki İsim Deşifre Oldu!
Dünya Kupası finalinde Messi'yi darlamasıyla küresel çapta konuşulan ünlü İşletmeci Nusret Gökçe'nin yükseliş hikayesi ortaya çıktı.
MAGAZİN 29.12.2022, 13:45
Mustafa Sarıgül, Nusret'in bu kadar yükseğe çıkmasında kendisinin desteği olduğunu açıkladı. Sarıgül, Nusret'in zamanında kendisine destek vermesi için belediyeye geldiğini ve destek istediğini açık.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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