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Nusret Gökçe paylaşımıyla büyük tepki çekti

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin "Cok önemli bir toplatr" notuyla paylaştığı bu kareye tepki yağdı. a Gazeteci Cem Seymen: "Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en aCimasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptıği tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafi. Yaşamı, tabiatıi, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alyor",Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan: George Orwell'in "Bütün hayvanlar eşittr. Bazıları daha eşittir.G. Orwell"

Nusret Gökçe paylaşımıyla büyük tepki çekti
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