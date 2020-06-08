Nusret Gökçe paylaşımıyla büyük tepki çekti Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin "Cok önemli bir toplatr" notuyla paylaştığı bu kareye tepki yağdı. a Gazeteci Cem Seymen: "Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en aCimasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptıği tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafi. Yaşamı, tabiatıi, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alyor",Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan: George Orwell'in "Bütün hayvanlar eşittr. Bazıları daha eşittir.G. Orwell"

08 Haziran 2020 Pazartesi 15:13