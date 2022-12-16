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Nursel Ergin Kızını Paylaştı Sosyal Medya Yıkıldı
Ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin, kızının 18. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçiler tarafından büyük beğeni alan Nursel Ergin "abla kardeş" yorumları aldı.
MAGAZİN 16.12.2022, 11:22
Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin kızı Bengü'nün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Adını 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Ergin, 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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