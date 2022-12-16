Nursel Ergin Kızını Paylaştı Sosyal Medya Yıkıldı

Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin kızı Bengü'nün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Adını 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Ergin, 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.