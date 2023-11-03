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Nur Fettahoğlu doğal Güzelliği İle Dikkat Çekti!

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Nur Fettahoğlu doğal Güzelliği İle Dikkat Çekti!
Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Her zaman olduğu gibi yine doğallığıyla dikkat çeken güzel oyuncu, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı.

Proje toplantılarıyla yoğun olduğunu söyleyen Fettahoğlu, “Her şey güzel gidiyor. Alışveriş yapıp eksikler giderdik. Daha güzel günlerde görüşmek üzere” diyerek AVM’den ayrıldı. Ünlü oyuncu sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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