Nur Fettahoğlu Aşk Yaşadığı İddia Edilen Genç İşletmeci Umut Evirgen Hakkında Açıklama Yaptı!
Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabindan yayınladığı poz kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazdı.Güzel oyuncu, Umut Evirgen ile çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı: "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."
MAGAZİN 27.02.2022, 18:58
Adı Serenay Sarıkaya ile anılan genç işletmeci Umut Evirgen, gönlünü Şimdi de Nur Fettahoğlu'na mı kaptırdı.
Nur Fettahoğlu'nun, Umut Evirgen'le geçtiğimiz günlerde kendi sayfasından yayınladığı fotoğrafın altına çok aşkla yazması akılları karıştırdı. Güzel oyuncu, Umut Evirgen ile çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı: "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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