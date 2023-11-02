Nocturne ve Hande Erçel'den Merakla Beklenen Kampanya Filmi: #SheIsComing

NOCTURNE, Sonbahar/Kış 2023-24 sezonunda başarılı oyuncu Hande Erçel ile yıllar geçtikçe daha da sağlamlaşan yol arkadaşlığını yalın ve yaratıcı bir perspektiften ele alıyor. Gerçekleştirilen kampanya çekiminde Erçel, hissettiği gibi görünmenin yarattığı doğallığı NOCTURNE'ün özgün tasarımlarıyla destekliyor.

Erçel’in duru güzelliği ve güçlü duruşunu öne çıkaran sahnelerde, NOCTURNE Sonbahar/Kış 2023-24 koleksiyonundan parçaların cesur görünümleri ve keskin hatları dikkat çekiyor. Erçel’in A’dan Z’ye “kendini iyi hissettiği” silüetlerin tercih edildiği çekim, yenilikçi bir bakış açısıyla yüksek ürün kalitesine odaklanıyor.

Dünyanın dört bir yanından Erçel hayranlarının merakla beklediği lansman haberini #SheIsComing hashtag’iyle duyuran NOCTURNE, böylece oyuncunun “it-girl” pozisyonuna da atıfta bulunuyor.