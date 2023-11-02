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Nocturne ve Hande Erçel'den Merakla Beklenen Kampanya Filmi: #SheIsComing

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Nocturne ve Hande Erçel'den Merakla Beklenen Kampanya Filmi: #SheIsComing
NOCTURNE ve Hande Erçel, iş birliklerinin sekizinci sezonunu geride bırakırken aralarındaki güçlü bağı ve sezonun cesur silüetlerini çarpıcı bir video çekimiyle gözler önüne seriyor. Sürdürülebilir ilişkilerin kendi içindeki evrimini en yalın haliyle ifade eden ikili, “iyi hissetmek için giyinmenin” formülünü sade fakat iddialı bir stil eşliğinde ortaya koyuyor.

NOCTURNE, Sonbahar/Kış 2023-24 sezonunda başarılı oyuncu Hande Erçel ile yıllar geçtikçe daha da sağlamlaşan yol arkadaşlığını yalın ve yaratıcı bir perspektiften ele alıyor. Gerçekleştirilen kampanya çekiminde Erçel, hissettiği gibi görünmenin yarattığı doğallığı NOCTURNE'ün özgün tasarımlarıyla destekliyor.

Erçel’in duru güzelliği ve güçlü duruşunu öne çıkaran sahnelerde, NOCTURNE Sonbahar/Kış 2023-24 koleksiyonundan parçaların cesur görünümleri ve keskin hatları dikkat çekiyor. Erçel’in A’dan Z’ye “kendini iyi hissettiği” silüetlerin tercih edildiği çekim, yenilikçi bir bakış açısıyla yüksek ürün kalitesine odaklanıyor.

Dünyanın dört bir yanından Erçel hayranlarının merakla beklediği lansman haberini #SheIsComing hashtag’iyle duyuran NOCTURNE, böylece oyuncunun “it-girl” pozisyonuna da atıfta bulunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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