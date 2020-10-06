NİSAN NİCOLE RONA’YA SEZEN AKSU’DAN BÜYÜK DESTEK!

Şarkıcı Nisan Nicole Rona, bir dönem yaşadığı şiddeti ‘Gidiyorum’ şarkısı ile haykırıyor. Minik Serçe Sezen Aksu, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Gidiyorum’ adlı şarkıyı Nicole’e hiçbir ücret almadan hediye ederek genç kadına destek oldu.

'HÜZÜNLÜ ÖYKÜLERİ VAR'

Nicole Rona, Sezen Aksu’nun bu şarkısını bir dönem sıkça dinlediğini belirterek şunları söyledi: ¨Ruhumda derin izler bırakan tek şarkı diyebilirim. Yaşanan şiddeti her hatırladığımda hala ‘Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde’ derim. O yüzden eserin bende ayrı bir yeri ve hüzünlü öyküleri var.¨

GELİRİ KADIN STK’LARINA

Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulan ‘Gidiyorum’ adlı cover’ın aranjesi Murat Yaprak’a ait. Şarkının klip yönetmeni de Erkan Nas oldu. Klip şiddet mağduru bir kadının yaşanmışlıklarını konu alıyor. Şarkıdan elde edilecek geliri ise kadına destek veren sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağışlanacak.