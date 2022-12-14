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Nisa Bölükbaşı İle Ayrılan Ogeday Girişken'in Yeni Aşkı Survivor Kadrosunda!
Survivor yıldızları Nisa Bölükbaşı ile yakın zamanda ayrılan Ogeday Girişken yeni aşka yelken açtı bile!
MAGAZİN 14.12.2022, 16:30 14.12.2022, 16:53
İddialara göre Nisa ile ayrıldıktan hemen sonra Ogeday Girişken yine eski Survivor yarışmacılarından Gizem Kerimoğlu'nu takibe aldı! Bu hamle 'Aralarında İlişki Mi Başladı?' sorusunu akıllara getirdi.
İddiaların odağındaki İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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