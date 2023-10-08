Nilüfer Yumlu'nun Alışveriş Keyfi: Türk Pop Müziğinin Güçlü Sesinden Zorlu AVM'de Özel Anlar!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nilüfer Yumlu, son günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan usta sanatçı, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yoğun ilgiden bir süre yürümekte zorlanan Nilüfer, yanına gelen hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektirip, ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yakın zamanda Corona virüse yakalanan ve konserlerini iptal ettiğini duyuran, usta sanatçı, muhabir arkadaşların geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Hastalığı atlatıp sağlığına kavuşan Nilüfer, ‘’çok şükür iyiyim, bu hastalığın bitmediğini hepimiz görüyoruz daha dikkatli olmalıyız.’’ İfadelerini kullandı. Başarılı sanatçı’nın siyahlar içindeki şık tarzı dikkatlerden kaçmazken, güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla da gönülleri fethetti.